Torna al successo la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, 1-3 alla Just British Adria Academy

Torna a vincere dopo due stop consecutivi la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola e lo fa per 3-1 in casa della Just British Adria Academy dopo una gara ben gestita. Il collettivo fucsia allenato da Michele Valentino conquista tre punti importantissimi per tornare ad occupare la seconda posizione nel raggruppamento e, soprattutto, per ritrovare la giusta dose di morale dopo lo stop al tie-break contro Amatori Bari.

Primo set tutto di marca fucsia con le pantere decise a mettere in chiaro sin dall’inizio l’inerzia del match: le scorribande offensive di Novia e Rinaldi lasciano poco spazio al sestetto di casa. Fucsia quadrate e determinate portano a casa il primo parziale per 5-25. Nel secondo set arriva la reazione di Bari, che parte bene e produce già un importante mini break che costringe le pantere ad inseguire: Altomonte e compagne si portano sino al -2 di fine parziale ma è Adria Academy a spuntarla per 25-23.

Ultimi due set è Cerignola ad avere la meglio, grazie anche ad una grande prova nella retroguardia guidata da Viola Valecce e alla voglia di portare a casa l’intera posta in palio: Bari ha cercato, con tanta buona volontà, di non mollare e reagire al vantaggio fucsia ma nulla ha potuto. La Brio Lingerie porta a casa i parziali del terzo e quarto set entrambi per 20-25 e mette la vittoria in saccoccia. Adesso spazio al canonico turno di riposo anche per le pantere. Prossimo appuntamento per le fucsia il 18 dicembre, al PalaDileo, contro l’Asem Bari per l’ultima gara del 2021.