Troppa Star Volley Bisceglie, Brio Lingerie Pallavolo Cerignola sconfitta 3-0

Arriva la prima sconfitta in campionato per le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, in casa della forte compagine biscegliese Star Volley, hanno perso per 3-0 dopo aver comunque lottato su ogni pallone ma che nulla hanno potuto sulla serata di grazia di Haliti e compagnia sulle tavole del PalaDolmen. Sconfitta che dovrà far sicuramente riflettere il collettivo fucsia, chiamato già da martedì in allenamento a lavorare su ciò che è mancato ieri sera.

Nel primo set è Star Volley a guidare la gara con parziali di misura, andando anche sul +5 con un 16-11: le fucsia di mister Valentino provano a reagire ma le padrone di casa riescono a chiudere a proprio favore il primo parziale (25-23). Nel secondo set, dopo l’ottimo inizio delle biscegliesi, Cerignola trova anche un illusorio vantaggio di tre lunghezze sul 7-10: vantaggio che, però, non trova continuità e Star Volley ritorna con un perentorio 18-12 che spezza le speranze cerignolane. 25-19 Bisceglie, per il 2-0 di casa. Terzo e ultimo parziale che ha visto la compagine locale partire subito forte per conquistare l’intera posta in palio: Altomonte e socie non vanno oltre il -4 nel momento centrale del set e Bisceglie spinge ancora di più sull’acceleratore, chiudendo la gara sul 3-0 con il parziale di 25-19.

Finisce con una sconfitta la terza gara di campionato per la Pallavolo Cerignola, sconfitta da dimenticare velocemente per cercare il riscatto già dal prossimo sabato quando al PalaDileo sarà di scena l’Amatori Bari, vincente per 3-1 ieri contro Just Adria Academy.