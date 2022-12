A Cerignola la Notte Bianca con i Sud Sound System il 16 dicembre

Sud Sound System, gli artisti della notte della Taranta, musica live, ballerine, trampolieri, street food: è tutto pronto per la Notte Bianca di Cerignola in programma venerdì 16 dicembre a partire dalle ore 20:00 da Corso Gramsci a Corso Scuola Agraria. “Il nostro programma natalizio, frutto dell’impegno dell’intera Amministrazione, si arricchisce di un altro tassello. Rendiamo Cerignola – rimarca l’assessore alle Attività Produttive Sergio Cialdella- una città viva e diamo impulso all’economia locale in un momento particolare: dopo l’accensione dell’Albero, il water show, il villaggio di Babbo Natale nel Borgo Antico, la Notte Bianca proposta dall’associazione Ideando renderà più felici questi giorni di festa”.

Prima dell’evento, vi sarà l’istituzione del premio ‘Lacrima d’oro’ per chi si sia distinto nel mondo delle produzioni locali. Si parte alle ore 20:00 in Corso Gramsci con il Carillon mobile e la parata di farfalle luminose, per poi proseguire con Conture Band e il Circo viaggiante composto da clown, giocolieri, artisti di strada; saranno 7 le band posizionate su tutto il Corso principale, dove sarà possibile trovare anche i “madonnari” di opere 3D, gli spettacoli di magia, spettacoli di bolle di sapone e performance di danza moderna e classica. Le esibizioni si ripeteranno a distanza di mezz’ora. In Piazza della Repubblica, poi, vi sarà lo Street Food ed il gran finale, a partire dalle ore 22:30, con Tarantagnola Fest e i Sud Sound System, la nota band salentina che ha scalato le classifiche nazionali con “Sciamu a Ballare”, “Le radici ca tieni”, “Di notte con te”.

“Abbiamo ricevuto richieste da ogni parte della Puglia, sarà – conclude il sindaco Francesco Bonito- un appuntamento importante e non solo di semplice festa. All’interno delle attività commerciali ci saranno eventi promozionali, in strada ci sarà arte, intrattenimento, musica: riteniamo che Cerignola possa mostrare il suo volto migliore valorizzando le eccellenze e puntando sui tantissimi talenti e sulle sue migliori energie”.