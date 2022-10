Al pala “Dileo” la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola costringe alla prima resa Isernia

Una bella vittoria quella della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, ieri sera, davanti al pubblico amico del PalaDileo, ha avuto la meglio della Europea Volley Isernia col punteggio di 3-1 dopo una bellissima partita. Tre punti importanti e meritati per le fucsia di Michele Valentino contro una formazione che fino a ieri aveva conosciuto solo vittorie e viaggiava col vento in poppa nel raggruppamento L, ma la voglia di riscatto di Altomonte (ieri rientrata in campo dopo lo stop di Bisceglie) e Co. dopo la brutta sconfitta di sabato scorso contro Sportilia era più forte di tutto. Una gara che ha visto tutto il collettivo cerignolano dare il 100% per arrivare alla meta e prendersi la meritata terza vittoria su quattro gare di campionato disputate: adesso la Brio Lingerie occupa il quinto posto in graduatoria con ben otto punti all’attivo, uno in meno proprio di Isernia. Ora due giorni di meritato riposo e poi, da martedì, inizia il percorso di avvicinamento alla ostica trasferta di Castellaneta, contro una Green Energy che sarà impegnata questo pomeriggio a Cerignola, ospite della FLV.