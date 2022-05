Amici di Maria De Filippi, secondo posto nel circuito danza e una borsa di studio per Serena Carella

Non ha vinto la finalissima del padre di tutti talent show, “Amici di Maria De Filippi”, ma ha reso orgogliosa una città per il cammino svolto e i diversi riconoscimenti ottenuti. Serena Carella, ballerina 19enne di Cerignola, si è infatti classificata seconda nel circuito danza, dietro il compagno di scuola e di disciplina Michele Esposito. Ma il suo percorso all’interno del programma di Canale 5 resta di indubbio valore, iniziato lo scorso 19 settembre grazie al suo puro talento e all’appoggio incondizionato di chi ha saputo coglierlo, l’insegnante Raimondo Todaro. Il suo percorso di evidente crescita l’ha condotta al serale, fino alla finalissima andata in onda su Canale 5 il 15 maggio.

Pur non salendo sul gradino più alto in assoluto, Serena ha ottenuto importantissimi riconoscimenti. Si tratta del premio TIM, assegnato da una platea giudicante nel corso di tutte le puntate del serale, e dalla community TIM, del valore di 30000 €, e di una borsa di studio della Alvin Ailey di New York. Serena ha soprattutto dato lustro ad una città in cui ha mosso i suoi primi passi nella danza fin dalla tenera età, presso la nota scuola Scarpette Rosa diretta da Maria Rosa Carretta. «Ci abbiamo sperato tutti fino all’ultimo, purtroppo non è servito. Ma grazie per il bel sogno, Serena. Cerignola è orgogliosissima di te! Ti aspettiamo!», è quanto ha tenuto ad esprimere attraverso i social il primo cittadino, Francesco Bonito.