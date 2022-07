“Assaggi di Capitanata” a Torre Alemanna, il 3 agosto “Cyrano, l’ombra del mio naso”

Ritornano gli “Assaggi di Capitanata” a Torre Alemanna, alla scoperta del nostro territorio, della sua storia e dei suoi sapori. Un’occasione per vivere una serata all’insegna del teatro e delle eccellenze gastronomiche del nostro territorio. Cultura e gusto che si uniscono per far trascorrere piacevoli momenti nell’atmosfera medievale dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. “Cyrano, l’ombra del mio naso”, lo spettacolo teatrale a cura del Teatro dei Limoni, è il titolo della nuova iniziativa culturale in programma mercoledì 3 agosto 2022 che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze artistiche, storiche, architettoniche e gastronomiche del nostro territorio. L’opera messa in scena dalla compagnia foggiana è tratta dal “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand, e ripresenta il personaggio del dramma che ha ancora qualcosa da dire nel nuovo millennio, epoca impregnata di abusi di potere, soprusi, ingiustizie e meschinità di fronte ai quali l’indignazione e il coraggio di un uomo si erge a simbolo, invincibile e deciso contro di essi, ma vulnerabile e insicuro quando affronta sentimenti puri e semplici, teneri e dolorosi come solo l’amore può essere.

L’evento si svolgerà mercoledì 3 agosto 2022, a partire dalle ore 20.30, presso il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà (Cerignola), su iniziativa della società cooperativa Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, nell’ambito del cartello estivo “Cerisummer” sostenuto dall’Amministrazione Comunale. Questo il programma della serata:

Ore 20.30 – Spettacolo teatrale (gratuito) a cura del Teatro dei Limoni

“Cyrano, l’ombra del mio naso”

Ore 22.00 – Degustazione in terrazza (a pagamento) a cura di Ortovolante.

Per avere informazioni e prenotare è possibile chiamare o contattare il numero 392.9927977 o scrivere una mail all’indirizzo torrealemanna@reteoltre.it