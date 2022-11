Audace Cerignola, contro il Picerno per mantenere la tradizione favorevole al “Monterisi”

Si ritrovano in serie C Audace Cerignola e Picerno, nel match valido per la 13^ giornata del girone C, in programma domani al “Monterisi”. I ragazzi di Michele Pazienza domenica scorsa hanno pareggiato 1-1 a Francavilla, un risultato che, se da un lato ha consentito di dare regolarità al successo precedente sulla Turris, dall’altro non ha mancato di lasciare qualche rammarico soprattutto per essere stati poco concreti nel primo tempo, mancando la possibilità di andare all’intervallo con uno scarto maggiore rispetto al gol di Tascone in apertura. Si torna così in casa, laddove l’Audace ha raccolto sinora i trequarti del bottino di punti (11 su 16) e dove indubbiamente si deve costruire la maggior parte del fatturato per avvicinarsi quanto prima al traguardo della salvezza, orientando in seguito possibili altri obiettivi. Conseguire un risultato pieno sarebbe anche il viatico migliore in vista del derby di Foggia, sfida che corre il rischio di disputarsi a porte chiuse in relazione a quanto accaduto nel confronto fra i rossoneri e l’Avellino. Siamo ancora a livello di indiscrezioni, gli organi competenti decideranno nei prossimi giorni anche se pare che i margini per cambiare idea siano ridotti. Tornando all’attualità, i tifosi cerignolani spingeranno i propri beniamini in un confronto da qualche stagione molto sentito, allo scopo di rendere sempre più difficile portare via punti dallo stadio di via Napoli.

Utilizzato nelle ultime quattro uscite, Pazienza non disdegna di confermare ancora una volta il 3-5-2: tuttavia non sono da escludersi sorprese, con una disposizione tattica più offensiva. La questione modulo non sembra prioritaria al momento e, finché comunque i risultati arrivano, si tratta solo di mero esercizio teorico. Una questione su cui fare attenzione sono le diffide pendenti su Ligi e Blondett che, in caso di nuova ammonizione, dovranno saltare il derby della prossima settimana.

Il Picerno occupa la terzultima posizione con 12 punti e uno score complessivo di due vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte: il 2-1 ai danni del Taranto ha posto fine ad un digiuno di affermazioni che durava da ben dieci turni. In estate la dirigenza ha puntato per la panchina sul calcio votato all’attacco dell’ex allenatore di Cavese e Folgore Caratese, Emilio Longo. Sul fronte dell’allestimento della rosa, gli acquisti principali hanno riguardato il difensore Montesano, gli attaccanti Golfo e Liurni, il centrocampista Kouda (quest’ultimo squalificato per tre turni e dunque assente domani). Fra le conferme invece, gli inossidabili Emmanuele Esposito, Reginaldo e Gerardi, più la lunghissima esperienza di Dettori e la duttilità di Pitarresi (attualmente infortunato). Inoltre, prima volta da ex per Totino De Cristofaro, per tre annate in maglia gialloblu. Appena due i punti in trasferta racimolati dai rossoblu in sei uscite, il team lucano è fra gli attacchi meno prolifici (11 reti segnate) ma al contempo subisce relativamente poco, con sedici centri al passivo. Si va verso un 4-2-3-1 (o 4-3-3 in alternativa) fondato sulla verve dei trequartisti Esposito e Reginaldo, entrambi a quota tre centri.

L’ultimo precedente fra le due squadre risale alla serie D 2020/21: il 1° aprile 2021 largo 4-1 del Cerignola con le firme di Russo, Malcore (doppietta) e Loiodice. Calcio d’inizio fissato alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Gauzolino, della sezione di Torino.