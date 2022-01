Audace Cerignola, il giro di tamponi evidenzia sette positività al Covid

«La S.S.D. Audace Cerignola comunica che, attualmente, sono sette i calciatori tesserati risultati positivi al Covid-19. Prosegue il costante lavoro di monitoraggio operato dallo staff medico-sanitario diretto dal Dott. Massimo De Prezzo. Il quadro attuale è emerso, nella mattinata odierna, nell’ambito dei controlli quotidiani, ai quali viene meticolosamente sottoposto l’intero staff. La società, con trasparenza e responsabilità, continuerà a vagliare la situazione e a comunicarne le evoluzioni». Così si legge in una breve nota stampa apparsa sui canali social gialloblu, pochi minuti fa.

Anche una ventina di giorni fa il numero di positivi nel gruppo squadra dell’Audace era identico, ed anche se la nota non lo specifica, presumibilmente si tratta di nuovi contagi, diversi da quelli riscontrati in tale periodo. Sono dunque a serio rischio la disputa delle gare in programma domenica 9 gennaio a Sorrento per l’ultima giornata di andata e mercoledì 12 a Brindisi, per il recupero del 17° turno. Si attende inoltre la decisione del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti circa la sospensione temporanea del campionato di serie D (come già stabilito dalla Lega Pro o in Eccellenza regionale), a causa della recrudescenza dei contagi e delle difficoltà che stanno sostenendo le società a tal proposito: si attendono novità nelle prossime ore.