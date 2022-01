Si è ribaltata poco dopo le 14,30 una vettura lungo l’autostrada A16 Canosa-Napoli in direzione Napoli. Il fatto è accaduto probabilmente a seguito di una distrazione in prossimità della stazione di servizio Ofanto Nord. Per evitare i lavori in corso – probabilmente – il conducente ha perso il controllo fino a giungere al ribaltamento della vettura di colore scuro. Fortunatamente nessuna conseguenza per l’automobilista uscito illeso.

