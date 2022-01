Azione: «Nessuna risposta dall’assessore per la pulizia del centro città e delle complanari»

Pubblichiamo di seguito e integralmente una nota stampa a firma del coordinatore cittadino di Azione, Pierluigi Lapollo, nel quale si lamenta di mancata risposta dell’assessore all’Ambiente riguardo la pulizia del centro città e delle complanari, queste ultime invase da rifiuti in tutte le diramazioni del perimetro dell’agro.

Come si può ben notare dagli allegati protocollati, in data 01.12.2021 cosi come in data odierna, il Gruppo Locale di Azione è sempre stato attento ai temi trattati durante le fasi pre e post campagna elettorale e l’Ambiente ha sempre rappresentato per noi un’assoluta priorità. Dobbiamo ahinoi sottolineare che qualcuno ha inteso trattare le tematiche ambientali solo come “slogan” da bagarre elettorale. Ci dispiace molto constatare che una Giunta nuova, come quella guidata dal Sindaco Bonito, sembri già stanca quando si trattano problematiche serie ed importanti per la cittadinanza. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta dall’Assessore Liscio e siccome rappresentiamo un nutrito numero di cittadini, oltre che sapere di rappresentare un sentimento assai diffuso nella cittadinanza, intendiamo il fatto come una mancanza di rispetto nei confronti della città. Abbiamo provato a contribuire senza approfittare dei media locali ma oggi, sentiamo forte la necessità affinché soprattutto grazie ai giornalisti, la nostra voce giunga forte in Piazza della Repubblica. Avremmo organizzato eventi pubblici ed ogni sorta di iniziativa per avvalorare le nostre idee ed evidenziare, qualora ce ne fosse stato ancor più bisogno, le nostre denunce…ma con grande senso di responsabilità abbiamo inteso evitare qualsiasi occasione che possa favorire eventuali contagi. È un momento storico che ci chiede di essere ancora più seri del solito.