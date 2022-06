Brio Lingerie Pallavolo Cerignola a caccia della B2: si parte in casa del Volley Tempesta Taranto

Siamo ufficialmente alla vigilia della serie finale playoff per la promozione in B2 tra le fucsia della Pallavolo Cerignola e le joniche del Volley Tempesta Taranto. Dopo aver dominato il mini girone 4 nella prima fase playoff, Altomonte e compagnia si apprestano ad affrontare, in trasferta, l’ottimo collettivo tarantino tra le mura della palestra polifunzionale di Leporano. La formazione tarantina viene anch’essa dalla vittoria del proprio mini girone nella prima fase: 9 punti in 4 partite con l’unico neo la sconfitta ininfluente dell’ultima giornata contro Altamura per 1-3. Il collettivo della Livio Tempesta vede all’interno del suo roster giocatrici di primo livello come Michela Benefico, Martina Lanza e Irene Pichierri. Sarà una sfida assolutamente di categoria superiore, visti gli organici a disposizione di entrambe le compagini. Primo servizio fissato alle 20:00 di domani, sabato 4 giugno.