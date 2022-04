È andata a fuoco in via San Domenico Savio una vettura, Dacia Duster, per cause ancora da chiarire. Pare che il mezzo fosse in movimento, quando, inaspettatamente, sono comparse le prime fiamme. Fortunatamente nessuna conseguenza per l’autista. Le fiamme hanno invece convolto una vettura parcheggiata, una Fiat Bravo. Seguiranno aggiornamenti.

Condividi questo articolo: