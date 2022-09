Cerignola, erba sopra e sotto i marciapiedi: quando si pulisce? | #FOTO

«Urge il taglio dell’erba in diverse zone della città, sopratutto sopra e sotto e marciapiedi». A dirlo sono diversi cittadini che hanno segnalato a questa redazione la cosa. Proprio in prossimità dell’avvio dell’anno scolastico strade come via Tiroasegno risultano adornate da erba sotto e sui marciapiedi. Preda della portulaca anche piazza Ventimiglia, dove quotidianamente si registra l’abbandono di sacchetti di rifiuti, via Osteria Ducale, via Consolare, ma soprattutto le stradine dei quartieri più antichi della città. Una situazione insostenibile per chi risiede a San Matteo, Addolorata, San Gioacchino. Ma non è tutto. Le erbacce hanno interessato in maniera importante anche il Piano delle Fosse, soprattutto nella sua porzione che affaccia su via Melfi.

Una situazione che coinvolge le scuole. Se nei giorni scorsi in via Egmont (scuola Carducci e Tommaso Russo) si è provveduto a pulire, la stessa cosa non è avvenuta in via Tiroasegno in prossimità del Liceo Classico e del Liceo Artistico, su via Santuario Madonna di Ripalta (scuola Paolillo), in piazza Ventimiglia (scuola Cesare Battisti), in via Terminillo (scuola Don Pino Puglisi). La pulizia e il decoro della città, le cui criticità sono molto spesso attribuibili anche ai cittadini, troppe volte incapaci di tener pulito e non sporcare, stavolta chiamano in causa l’amministrazione, a cui si chiede un intervento importante, considerato che proprio il verde pubblico è appaltato a società esterna e a questa si può chieder conto.

