Investito un uomo su viale Giuseppe Divittorio, angolo viale Fratelli Rosselli, intorno alle 18,00 circa. Intervenuto il 118, il malcapitato – non grave – è stato soccorso e trasportato in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti. La Polizia Locale ha effettuato tutti i rilievi del caso, il pirata della strada è fuggito non prestando alcun soccorso. Determinanti saranno le immagini delle videocamere per risalire al responsabile.

