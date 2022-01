Cerignola piange la scomparsa di Mara Monopoli

È un giorno triste per Cerignola. La comunità è colpita dalla scomparsa di Mara Monopoli, rinomata soprano, fervente animatrice culturale al servizio del territorio che ha portato lustro al nome della città. Unanime è il cordoglio di amici, conoscenti e rappresentanti delle Istituzioni.

«Cerignola perde una persona carismatica, di grande cultura, un vulcano di idee e di energia – è quanto testimonia il primo cittadino, Francesco Bonito -. Mara Monopoli è stata parte determinante del patrimonio culturale di questa città e non solo: le opere liriche al Teatro Mercadante, il rivoluzionario “Settembre Mascagnano”, le decine e decine di iniziative volte a far risplendere la cultura in ogni occasione, il suo instancabile impegno politico che spesso ci ha visti lavorare fianco a fianco».

«Poco prima di Natale ho avuto un incontro con il marito di Mara Monopoli, il suo amato Rocco, al fine di concordare al meglio la conclusione del progetto “L’Arte in scena è Opera Divina”, che la vedeva impegnata in qualità di direttrice artistica – ricorda, attraverso il suo profilo social, l’Assessore alla Cultura, Rossella Bruno -. Sapevo della situazione critica e oggi apprendo della sua dipartita. Resta il rammarico di non essere potuta entrare nel vivo di una collaborazione che avrebbe sicuramente dato i suoi frutti. Resta in me e nella città il ricordo di una professionista talentuosa e di una cittadina socialmente attiva. Un’anima bella a cui Cerignola saprà e dovrà riconoscere il giusto valore».

«Lei impegnata a sinistra, io a destra, eravamo amici, allora ero consigliere provinciale, ci sentimmo e lei mi propose una cosa eccezionale, il “Settembre Mascagnano”, mi piacque l’idea, la realizzammo con la Provincia di Foggia e fu il Primo Settembre Mascagnano con Cavalleria Rusticana in piazza Duomo, folla oceanica, una cosa meravigliosa, probabilmente una delle cose più belle fatte a Cerignola. La dimostrazione che, pur avendo idee diverse, le cose belle appartengono a tutti e si possono realizzare insieme» – tiene ad evidenziare invece Domenico Farina, già consigliere ed Assessore alla Provincia di Foggia.

Ai familiari ed alle persone care di Mara Monopoli sono rivolte le più sentite condoglianze dalla Redazione de lanotiziaweb.it.