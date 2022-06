Cerignola, “Tempo d’estate” a Torricelli: aperte le iscrizioni al Centro Estivo

Da lunedì 27 giugno sono aperte le iscrizioni per i minori dai 3 ai 17 anni per partecipare gratuitamente alle attività della nuova edizione di “Tempo d’Estate”, il Centro Estivo 2022 di Torricelli organizzato da una partnership con capofila ESCOOP, che comprende anche l’APS RESURB, la Società Cooperativa Sociale ALICE, l’A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA, la Parrocchia San Leonardo. Le attività del Centro Estivo, cofinanziate da ESCOOP e dall’Ambito Sociale Territoriale di Cerignola, sono diverse: Calcio, Basket, Skateboard, Pattinaggio, Fab Lab-Laboratori Digitali, Giochi di quartiere. Le attività del Centro Estivo inizieranno lunedì 4 luglio e termineranno venerdì 7 settembre 2022, con sospensione unicamente nel periodo 8-20 agosto 2022. Le attività ludico-ricreative e sportive verranno realizzate: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso il CERCAT (Via Urbe, angolo Via La Spezia); mercoledì ed il sabato, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, presso la Parrocchia di San Leonardo. Inoltre verranno realizzate attività di Educativa di Strada nel Quartiere Torricelli. La partecipazione è aperta e totalmente gratuita ma è necessario iscriversi con i genitori alle diverse attività contattando la Segreteria del CERCAT al numero 320 2931427 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Per info: www.facebook.com/cercatausili