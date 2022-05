Cerignola travolgente in casa del San Giorgio (1-6), tripletta per Palazzo

Vendemmiata di reti per l’Audace Cerignola, successo 1-6 in casa di un San Giorgio travolto dalla qualità della vincitrice del girone H, nel match valido per la 37^ giornata. Pazienza sceglie per l’occasione il 3-5-2, in attacco la coppia Ciccone-Palazzo e tornano dal 1′ elementi quali Spinelli e Muscatiello fra gli altri. Solito 4-2-3-1 invece per Ambrosino, Varela sostenuto in prima linea da Navas, Mancini e Raiola. E’ l’Audace ad aprire le ostilità al 5′ col mancino alto di Ciccone, poi all’8′ Guarino strattona in area Palazzo ed è rigore. Si incarica della trasformazione lo stesso attaccante, Bellarosa spiazzato ed è 0-1. Il San Giorgio prova una reazione al quarto d’ora con la staffilata dalla distanza di Ruggiero, una deviazione manda la sfera di poco a lato. Al minuto 19 arriva il raddoppio ofantino: bella manovra ospite, Ciccone verticalizza per Palazzo il quale supera nuovamente il portiere. Ci si aspetta un sussulto da parte dei padroni di casa, che però trovano un Cerignola quadrato e in assoluto predominio. Poco dopo la mezzora, Raiola centra un pallone verso Varela, Tricarico con prontezza chiude la porta in uscita, sventando la minaccia. A pochi istanti dal duplice fischio durante l’unico giro di lancette extra del primo tempo, altra manovra da applausi sul lato destro dei ragazzi di Pazienza: Ciccone veste ancora i panni di uomo assist, imbucata perfetta e Palazzo sigla la personale tripletta.

La quaterna in avvio di ripresa per merito di Tascone, destro sul palo lungo a conclusione di una offensiva insistita delle “cicogne” (48′). Tenera invece la conclusione su Tricarico di Varela, a seguire Palazzo stavolta non è cattivo per infilare Bellarosa. Punizione dal limite di Raiola, Tricarico blocca in due tempi, al 60′ pregevole duetto fra il subentrato Malcore e Ciccone, il numero 11 trova il sinistro vincente all’angolino basso. Il portiere granata si esalta su Malcore e a stretto giro di posta su Russo, segno dello strapotere di un Cerignola autentico padrone del campo. All’80’ Russo è steso in area piccola dallo stesso Bellarosa, l’arbitro indica il dischetto e Malcore con grande generosità lascia la battuta all’under classe 2003 Mancino, la cui esecuzione all’incrocio è impeccabile e punteggio sullo 0-6. Raiola (87′) dai sedici metri segna il gol della bandiera per i napoletani, proprio al 90′ Malcore servito da Mancino calcia abbondantemente alto.

L’ultima trasferta di campionato regala il trentaseiesimo risultato utile all’Audace Cerignola, evidentemente non pago e capace di travolgere gli avversari sebbene non si avesse da chiedere più nulla al torneo. Mercoledì i gialloblu tornano in campo per recuperare la sfida casalinga col Brindisi, da oggi ufficialmente salvo.

SAN GIORGIO-AUDACE CERIGNOLA 1-6

San Giorgio (4-2-3-1): Bellarosa, Landolfo (61′ Bozzaotre), Cassese, Guarino, Sepe, Di Pietro (46′ Raucci), Ruggiero (61′ Greco), Navas, Mancini (88′ Luongo), Raiola, Varela (72′ Evacuo). A disposizione: Barbato, De Siena, Onesto, Spedaliere. Allenatore: Salvatore Ambrosino.

Audace Cerignola (3-5-2): Tricarico, Silletti, Manzo, Sirri, Russo, Giacomarro (54′ Agnelli), Spinelli (54′ Mancino), Tascone (72′ Achik), Muscatiello (78′ Dorval), Ciccone, Palazzo (60′ Malcore). A disposizione: Fares, Allegrini, Loiodice, Vitiello. Allenatore: Michele Pazienza.

Reti: 8′ (rig.), 19′ e 46′ pt Palazzo, 48′ Tascone, 60′ Ciccone, 81′ Mancino (rig.), 87′ Raiola (SG).

Ammoniti: Guarino, Ruggiero (SG); Spinelli, Mancino (AC).

Angoli: 4-4. Fuorigioco: 1-0. Recuperi: 1′ pt, 2′ pt.

Arbitro: Bocchini (Roma 1). Assistenti: Cirillo-De Simone (Roma 1).