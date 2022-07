Cinzia del Corral nuovo presidente del Rotary Club di Cerignola

Il Club Rotary di Cerignola ha onorato il passaggio del martelletto dal presidente dell’a.r. 2021/2022, Francesco Dibiase, alla presidente dell’a.r. 2022/2023, Cinzia del Corral, durante una cerimonia svoltasi sabato 9 luglio 2022 presso Villa Demetra, sede del Club, alla presenza del Governatore del Distretto 2120, Nicola Maria Auciello; dei Past Governor, Sergio di Gioia e Sergio Sernia; esponenti della squadra distrettuale e di Davide Calabria, Assistente del Governatore; dei Presidenti dei club Rotary; di Pasquale Marinelli, comandante della Polizia stradale; dei Cerignola dei Sindaci, Umberto Di Michele, Sindaco di Carapelle e Presidente dell’Unione dei Cinque Reali Siti; Mara Ghezza Vice Sindaco Orta Nova; Roberto Nigro Sindaco di Stornara; di Raffaella Restaino, della “Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale”. Dopo il cerimoniale di rito, il Past President, Francesco Dibiase, ha tracciato un bilancio dell’anno trascorso contrassegnato da attività in linea con gli ideali rotariani di servizio e solidarietà a sostegno dei bisogni della società civile non trascurando le attività culturali. Dopo il passaggio del collare, il Governatore, Nicola Maria Auciello, ha consegnato a Francesco Dibiase la ‘Paul Harris Fellow, la più importante onorificenza, conferita dal club per aver guidato il Rotary Club di Cerignola da luglio 2020 a giugno 2022, durante i difficili mesi della pandemia da Covid. senza mai venir meno al forte senso di servizio verso l’altro, per aver operato con diligenza e senso di responsabilità allo scopo di dare lustro al Club.

La neo presidente, Cinzia del Corral, dopo aver ringraziato le autorità, gli ospiti, i soci e signore mogli, ha sinteticamente presentato le linee programmatiche del nuovo anno il cui motto è “Conoscere e conoscersi” a simboleggiare la volontà di crescita e integrazione del Club con il territorio, quale risultato di forze sinergiche in favore della Diversità, dell’Equità, dell’Inclusione, al fianco delle Istituzioni e delle Associazioni. A tal fine, sarà necessario stimolare la curiosità e la necessità di conoscenza delle opportunità che rappresentano il futuro, perché il “Rotary è futuro” come ricorda il motto del Governatore, Nicola Maria Auciello, che ha posto l’accento sul bisogno di continuità, innovazione, concretezza, giustizia, pace. La presidente ha consegnato in dono agli ospiti una chiave realizzata dai volontari della Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale per sostenere il progetto “Le Stanze di Ale” che assicura consulenza e assistenza gratuite alle persone affette da anomalie vascolari. Raffaella Restaino, a nome della Fondazione, ha consegnato a una targa con la seguente motivazione “la Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale ringrazia il Club di Cerignola e la sua Presidente Cinzia del Corral che in occasione del passaggio del martelletto per aver pensato a un gesto d’amore e solidarietà a sostegno delle attività e dei progetti della Fondazione, nel pieno spirito rotariano di Servizio e Amicizia”.

“L’avvenire è la porta, il passato ne è la chiave” (Victor Hugo) e il Rotary è una delle chiavi di volta per sostenere lo sviluppo, la crescita e l’affermazione dell’Uomo. Riportando la citazione di San Camillo De Lellis già proposta dal Governatore, “Fratello se Tu farai alcuna cosa brutta con diletto, il diletto passa e la bruttezza resta. Ma, se Tu farai alcuna cosa buona con fatica, la fatica passa e la virtù rimane”, Cinzia del Corral ha sottolineato come il Club saprà gioire della fatica con cui riuscirà ad essere utile per aggiungere opportunità, favorire i confronti, perseguire la pace, lottare per abolire l’ingiustizia.

