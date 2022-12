Concerto in Cattedrale: mercoledì 21 dicembre alle 19,30

Si terrà mercoledì alle 19,30 nella Cattedrale di Cerignola – il Duomo Tonti – la seconda edizione del “Concerto in Cattedrale”. Un’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo” di Cerignola, che, con lo storico Indirizzo Musicale, ha voluto offrire agli alunni una nuova occasione per mostrare quanto fatto lungo il corso dell’anno sul fronte musicale, artistico ed espressivo.

Diretti dal Maestro Michele Notarangelo, docente di pianoforte, si esibiranno l’orchestra di docenti e alunni, composta di 40 elementi, e il coro (80 elementi) composto da docenti, alunni e genitori. Brani che creano il connubio perfetto tra tradizione e modernità in quello che è un’appuntamento unico in città. L’ambientazione, la preparazione di maestri e allievi, gli arrangiamenti rappresentano gli ingredienti migliori per un ben augurante concerto pre natalizio.

A sottolineare l’impegno profuso in questi mesi dai docenti dell’Indirizzo Musicale, coordinato dal Maestro Vincenzo Raddato, è stata la Dirigente Scolastica Franca Pia Tarantino. «Grande impegno da parte di tutto il corpo docente, degli alunni e delle loro famiglie. Come sempre accade la scuola si mobilità, per appuntamenti come questo, in maniera sinergica. L’orchestra e il coro, che ben caratterizzano la specificità musicale del comprensivo Carducci-Paolillo, sapranno offrire prova dell’impegno che quotidianamente mettiamo in campo per donare agli alunni ogni possibile opportunità di crescita».