Dalla Provincia risorse alle scuole superiori per acquisto di mascherine FFP2, tamponi e areatori

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, esprime viva soddisfazione per l’assegnazione e la ripartizione alle Scuole Superiori di Capitanata, delle risorse statali per 15 milioni di euro, necessarie per fronteggiare la nuova emergenza Covid 19-variante Omicron.

Il Presidente Gatta, dopo aver incontrato a Palazzo Dogana i dirigenti scolastici, ha evidenziato che l’Ente ha inteso, in questo momento delicato di risalita dei contagi di dare l’opportunità ad ogni Scuola Superiore di dotarsi di ulteriori dispositivi e materiali per la sanificazione e servizi di “igienizzazione”, quantificando una spesa opportunamente calibrata, rispetto alla popolazione scolastica per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, di dispositivi di protezione collettiva, notebook, interventi di piccola manutenzione. Diventa necessario saper anche intercettare le ulteriori risorse rivenienti dal PNRR e che il dialogo Istituzione-Scuola deve essere sempre costante e costruttivo. Con determinazione della dirigente del Settore Edilizia Scolastica sono stati descritti quali interventi e forniture sono ammissibili in stretta connessione con l’emergenza epidemiologica ed è stato approvato l’elenco degli Istituti Scolastici e il relativo riparto delle somme stanziate.