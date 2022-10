Danza sportiva, la coppia cerignolana Reddavide-Bruno campione del mondo

La danza sportiva cerignolana sul tetto del mondo: è accaduto lo scorso 14 ottobre, nella cornice del Topsportcentrum di Rotterdam (Olanda), sede del campionato del mondo di Danza Sportiva Wdsf. La coppia di ballerini formata da Giuseppe Reddavide e Silvana Bruno ha conquistato l’oro nella categoria Master (professionisti) di danze standard al culmine di una prova di gara eccellente. Già nel ballo di presentazione, uno slow fox, i due atleti hanno conquistato il pubblico che non ha esitato ad applaudire calorosamente la loro esibizione e tifando per loro anche nelle successive uscite. Nel prosieguo, Reddavide e Bruno hanno dominato con en plein di punteggi per ciascuna specialità sostenuta: il gradino più alto del podio è stata la naturale conseguenza di una prestazione straordinaria. La competizione è riconosciuta ufficialmente dal Coni e non si è trattata della prima convocazione nella nazionale italiana come prima coppia.

Insieme nel ballo ma anche nella vita, Giuseppe e Silvana (rispettivamente 56 e 51 anni) lo scorso anno avevano conquistato a Foligno il titolo italiano, partecipando in seguito ad un’altra competizione internazionale in Slovenia, riconfermandosi a maggio 2022 a Massa Carrara. L’affiatamento trentennale anche sulla pista ha portato ora al recente trionfo, che verrà festeggiato dai maestri in una esibizione che si terrà sabato 22 ottobre presso il ristorante L’Ottagono di Andria. Una vittoria e un’eccellenza quella rappresentata dalla coppia Reddavide-Bruno di cui ogni cerignolano dovrebbe andar fiero, avendo portato il nome della città davanti alla folta concorrenza mondiale.

