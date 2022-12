Domani in campo esterno Brio Lingerie Pallavolo Cerignola e Bio Gustiamo Flv

Entrambe in campo domani, in trasferta e quasi anche in contemporanea le due nostre formazioni di volley, nella decima giornata del girone L di serie B2. Viaggio in terra abruzzese per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, ospite del fanalino di coda Nocciano (ore 17). Il sestetto allenato da Michele Valentino nel precedente turno ha sconfitto nettamente 3-0 la Star Volley Bisceglie, risultato maturato attraverso un’altra solida prestazione davanti al pubblico amico. Il quinto posto in classifica evidenzia il rendimento sin qui ad alti livelli delle fucsia, le quali hanno una ottima possibilità di dare continuità all’affermazione sulle adriatiche in una sfida sulla carta assai abbordabile. Il Nocciano infatti, è ancora fermo al palo, ha conquistato appena tre set ed è composto in massima parte da giocatrici giovani: il team guidato da Iannuzzi infatti vede come pedine più esperte l’opposto cubano Diago Silva e l’attaccante Mastronardi. Come in ogni confronto del genere, in cui i valori possono essere fortemente sbilanciati, la Brio Lingerie non deve commettere l’errore di presentarsi in campo senza la dovuta concentrazione o ritenendo di avere la vittoria già in tasca.

Match dall’elevatissimo peso specifico invece per la Bio Gustiamo Flv, nel derby esterno con la Primadonna Bari (ore 17.30). La squadra di Davide Claps ha ceduto domenica scorsa in casa alla capolista Fasano e deve necessariamente invertire il trend negativo, giunto a sei stop consecutivi. La penultima piazza in graduatoria desta qualche allarme e le cinque lunghezze di distanza dalla zona salvezza devono al più presto essere limate per non rendere ancora più in salita la stagione. Anche le biancorosse hanno perso a Cutrofiano nell’ultimo impegno, ma il team di Rosa Ricci nelle ultime settimane ha mostrato dei progressi che sono valsi la risalita di alcune posizioni in graduatoria con 11 punti collezionati. Le laterali Monitillo e Caputo con la centrale Papagno i pericoli maggiori per le rossogialloblu, il cui compito è provare a fare risultato lontano dalle mura amiche, dato che i 4 punti totalizzati sono arrivati proprio in trasferta. Consapevoli dell’alta posta in palio, capitan Viscito e compagne cercheranno di disputare una gara gagliarda e combattiva, allo scopo di rialzare il morale.