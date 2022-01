Elezioni provinciali, Nicola Netti è il candidato di Fratelli d’Italia Cerignola

Nicola Netti è il candidato di Fratelli d’Italia di Cerignola per le prossime elezioni provinciali del 30 gennaio. «Affronto con entusiasmo questa candidatura – spiega il più suffragato della lista di Giorgia Meloni alle scorse Comunali – per rappresentare Cerignola nel Consiglio di Palazzo Dogana. Strade e scuole restano le principali competenze dell’Ente provinciale e il nostro Comune, che è il secondo della Capitanata, ha un gran bisogno di attenzione per restare degnamente un polo culturale attrattivo anche per i comuni limitrofi. Sul piano infrastrutturale, l’ultimazione del raddoppio della Sp 77 Rivolese è un impegno inderogabile, perché unisce Cerignola a Manfredonia, 2 grossi centri della Capitanata, con forti ed importanti flussi turistici e commerciali».