Festa della Madonna di Ripalta: sul palco Ferreri, Tozzi o Renga?

A lavoro la Deputazione Feste Patronali in tandem con l’Amministrazione comunale per l’organizzazione della Festa patronale. I tre giorni di festa in onore di Maria Santissima di Ripalta sono fortemente sentiti dalla cittadinanza. Nei momenti bui della pandemia, nei due anni passati, non si è festeggiato e dunque potrebbe essere proprio questo l’anno in cui, tra tutte le celebrazioni religiose, ritorna la musica.

Proprio il 9 di settembre, solitamente, in piazza Duomo si esibisce un nome importante del panorama musicale italiano. Quest’anno non si conosce ancora il nome esatto ma la scelta potrebbe ricadere quasi certamente su uno di questi tre artisti: Giusy Ferreri, Umberto Tozzi o Francesco Renga. Seppure sui siti ufficiali degli artisti non compare ancora alcuna data, dal 7 al 9 per i tre non risultano in programma concerti. A breve dunque potrebbe esserci l’ufficializzazione di uno dei tre nomi.