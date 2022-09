Festa patronale, Netti (FdI): «30mila euro, e strade buie. Perchè?»

«Se è vero come è vero che questa amministrazione ha contribuito economicamente con una spesa di 30mila in favore della Deputazione feste patronali, è anche vero che, alla luce (o sarebbe il caso di dire al lumicino) di quanto visibilmente riscontrato, questa amministrazione non si sia nemmeno preoccupata di capire per cosa siano stati utilizzati questi contributi». Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Nicola Netti, pone l’accento sui preparativi della festa patronale del 7, 8 e 9 settembre, protocollando una richiesta di accesso agli atti riguardante il programma delle manifestazioni trasmesso dalla deputazione, in occasione dei giorni dedicati alla Madonna di Ripalta. Con la delibera di Giunta n. 209 dello scorso 25 agosto era stato assegnato il contributo. Ad oggi, il programma resta sotto tono, come gli addobbi. «A fronte di una festa sentita e tanto attesa come quella nostra Santa Patrona – conclude Netti di Fratelli d’Italia –, dopo anni di interruzione causa Covid, questa amministrazione cade nel solito ed assoluto silenzio di fronte al malcontento dei cittadini, delusi da un impoverimento senza precedenti degli addobbi festivi».