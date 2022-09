Giuseppe Amorese espone le sue opere per la terza volta a New York

Il nome di Cerignola nel Mondo con l’Arte di Giuseppe Amorese. L’Artista esporrà le proprie opere per la terza volta a New York in un evento d’arte di livello internazionale, una delle principali fiere d’arte di New York, città centro dell’arte contemporanea mondiale. L’Artista esporrà questa volta solo sculture, una serie di nuovi Cuori, il soggetto più rappresentativo della sua arte. Giuseppe Amorese, artista eclettico, espone la sua arte dall’età di 10 anni. Principalmente pittore e scultore ma anche musicista, scrittore, regista di cortometraggi e creatore di gioielli e profumi. Innumerevoli le città d’Italia e del Mondo in cui ha esposto le proprie opere, tra le principali: Roma, Firenze, Milano, Cerignola, Istanbul, Londra, Malta, New York, Singapore, Seoul, Miami, Hong Kong, Stoccolma, Tokyo, Sydney e Dubai. L’artista sarà presentato dalla prestigiosa galleria d’arte monogramma di Roma in un contesto collettivo e rappresenteranno l’Italia nella fiera internazionale AAF New York-Fall 2022.

“…”E’ come se ci facessimo osservare dalle nostre stesse emozioni”, dice l’Artista. “Una dichiarazione di fede-passione-poetica, chiara nell’enunciato, ma più spesso criptica nell’insieme e in ciascuna opera. questa è la poetica di Giuseppe Amorese…”, estratto del testo critico del prof. S. Delvecchio. La fiera si svolgerà al Metropolitan Pavilion nel quartiere di Chelsea, Manhattan, ingresso su invito o biglietto.

Dal 22 al 25 Settembre

Metropolitan Pavilion

New York

Affordable Art Fair New York-Fall 2022

monogramma Roma

www.giuseppeamorese.com