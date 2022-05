Il Cerignola recupera il match interno con un Brindisi reduce dalla salvezza aritmetica

Anche se a fine stagione, si mantengono sempre intensi i ritmi per l’Audace Cerignola: domani è infatti in programma il recupero della sfida con il Brindisi, non disputata lo scorso 8 maggio per l’eccezionale nubifragio che si scatenò sulla città ofantina. Con il discorso promozione chiuso ormai da tempo, non muta l’atteggiamento vincente e sempre rivolto al massimo da parte dei ragazzi di Michele Pazienza. Domenica è arrivato un roboante 1-6 inflitto a domicilio al San Giorgio, toccando quota 82 punti e infilando il trentaseiesimo risultato utile consecutivo. Cambiano i protagonisti ma il prodotto finale resta inalterato, per una squadra che sta onorando al meglio il campionato e non è intenzionata a togliere il piede dall’acceleratore. Come spiegato dal tecnico, questi impegni residui servono come “allenamento” alla prossima fase scudetto e per incamerare indicazioni e dati utili per quei giocatori sinora impiegati meno ma ugualmente utilissimi alla causa. Gli ultimi due impegni in campionato si terranno davanti ai tifosi gialloblu, dunque la missione per l’Audace è regalare altre soddisfazioni al proprio pubblico, in attesa di misurarsi con le vincenti dei gironi G e I.

Per ciò che riguarda schemi e uomini da mettere in campo, difficile ipotizzare le scelte del mister in base alle uscite più recenti: giustamente, Pazienza sta provando moduli e pedine secondo una certa e prestabilita rotazione che quasi certamente si ripeterà al netto di alcuni indisponibili.

Il Brindisi arriverà nel Tavoliere avendo appena festeggiato la salvezza aritmetica: dolcissima la sconfitta interna di due giorni fa con la Mariglianese, perché i messapici hanno tagliato un traguardo meritato e giunto al termine di una rincorsa spettacolare quanto produttiva. In termini di rendimento infatti, i biancazzurri nella seconda metà di stagione sono secondi solo allo stesso Cerignola. Sarà la classica sfida senza pretese di classifica per entrambe le compagini, tuttavia questo fattore potrà far scaturire un incontro vivace e dalle molteplici occasioni. Calcio d’inizio fissato alle ore 16 al “Monterisi”, con la direzione arbitrale affidata al confermato sig. Terribile, della sezione di Bassano del Grappa.