Il ds Di Toro al lavoro su tutti i reparti, attese a breve altre chiusure del Cerignola

Sempre più intenso il lavoro di Elio Di Toro, direttore sportivo dell’Audace Cerignola, per far procedere spedita la campagna acquisti in vista del campionato di serie C. Tutti i reparti sono coinvolti, occhio sui profili giovani e su elementi che dovranno far crescere una squadra dalla forte linea verde. Per quanto riguarda l’estremo difensore, ieri è arrivata la conferma per Giuseppe Fares: il cerignolano classe 2003 e prodotto del vivaio sarà uno dei tre numeri uno in rosa. Si è ben distinto nella parte finale della scorsa stagione, collezionando sei presenze tra campionato e coppa Italia di D. Per il ruolo da titolare sempre più complicata la strada che porta a Saracco, così gli ofantini si stanno orientando verso Antonio Santurro, 30enne dominicano svincolato, con numerosi trascorsi in C e anche una presenza in A con la maglia del Bologna. In difesa, trattativa a buon punto con il centrale Agostino Camigliano, classe 1994 nell’ultima annata alla Reggiana e con esperienze in B con Brescia e Cittadella soprattutto. Molto probabile il suo arrivo così come la permanenza di Christian Basile: l’under 2003 di proprietà della Spal è reduce da un serio infortunio ad un ginocchio, prima del quale però era (alternandosi con Vitiello) titolare sulla corsia destra.

Previsto un incontro per andare a dama con il centrocampista Domenico Franco (ex Virtus Francavilla e di cui avevamo parlato in uno dei precedenti articoli) con buone prospettive di riuscita nel trovare l’accordo. Piace e non poco anche Gianmarco Mancarella, ventenne scuola Lecce e distintosi nel girone H a Nardò con 36 presenze, sette reti e ben nove assist. Seppur così giovane, può ricoprire diversi ruoli in mediana: centrale, trequartista o esterno sinistro. Molto tecnico e scattante, potrebbe costituire una freccia importante sia in campo aperto che nel trovare con inventiva la giocata d’autore. Fase calda anche per l’attacco: oltre a Piu e Paponi, si sonda il terreno per Luca Miracoli, 33 presenze e 12 centri nella Feralpisalò. Interamente fra i suoi professionisti la sua carriera con una puntata anche nella serie B francesce, è il classico uomo d’area dalla stazza imponente e dal fisico assai strutturato.

Il Cerignola starebbe pensando anche a qualche altro esubero dal Bari oltre Paponi, ad esempio Perrotta e De Risio: nessun dubbio sulle qualità dei calciatori in questione, ma l’elevato ingaggio percepito induce la dirigenza ad una approfondita valutazione su un eventuale tesseramento, fermo restando i buonissimi rapporti fra le due società in ragione dell’affare Dorval. Poiché si avvicina il ritiro precampionato, saranno giorni in cui l’uomo mercato gialloblu tirerà le somme e aggiungerà gli innesti da affidare a mister Pazienza, si attendono dunque altre novità a brevissimo termine.