Inaugurate Piazza Addolorata e Piazza Di Vittorio: il nuovo look del centro di Cerignola

“Dopo piazza Di Vittorio, ossia Piazza del Carmine, abbiamo inaugurato un altro luogo storico di Cerignola: Piazza Addolorata. Da ragazzini molti di noi venivano qui a giocare a pallone e oggi quello slargo ha una nuova pelle. È bello riconsegnare questa Piazza alla collettività dopo aver inseguito, realizzato, ultimato i lavori”. Così il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, a margine dell’inaugurazione del nuovo piazzale nei pressi della Chiesa dell’Addolorata. “A pochi metri da Piazza Addolorata c’è la Terra Vecchia, che noi vogliamo rilanciare e recuperare come abbiamo fatto in questi giorni, durante i quali il borgo antico ha riconquistato finalmente la centralità che le è propria”, ha detto il primo cittadino.

Inoltre, nei giorni scorsi è stata consegnata alla città anche la cosiddetta Piazza del Carmine: “lavori appena ultimati di Piazza Di Vittorio danno nuova linfa ad una zona storica e suggestiva di Cerignola. Ringrazio – dice l’assessore ai lavori pubblici Mario Liscio- l’Ufficio Tecnico che è riuscito ad ottenere un finanziamento ormai perso dopo che la Soprintendenza aveva bocciato il progetto presentato dalla passata amministrazione comunale. Come dimostrato dai documenti che abbiamo diffuso in rete, tutti gli interventi della giunta precedente erano stati dichiarati improcedibili. Se non fosse stato per i nostri tecnici, avremmo perso quei finanziamenti”.

“La colonna miliare – prosegue Liscio- è stata lasciata nella sua collocazione attuale (tra Via Osteria Ducale e Corso Gramsci): nella cultura popolare di Cerignola, infatti, è identificata come il “Titolo di Moccia”, con riferimento all’edificio (Palazzo Moccia) accanto a cui si trova. E comunque la Sovrintendenza interrogata sulla mera possibilità del suo spostamento, coerentemente con pareri analoghi, ha ritenuto che la pietra miliare potesse essere posizionata sulla nuova piazza solo ove questa fosse stata l’originaria ubicazione”.