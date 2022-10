Fiamme in una abitazione a piano terra in viale Sant’Antonio a Cerignola, nelle immediate vicinanze dell’omonima chiesa. Nell’immobile viveva una famiglia. L’incendio ha interessato l’abitazione ad ora di pranzo. Prontamente l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno in fretta domato le fiamme. Nessuna grave conseguenza fortunatamente. Da segnalare che già nella mattinata di oggi si era verificato un fatto simile in via Santa Maria del Rosario, l’incendio di un’abitazione in una palazzina.