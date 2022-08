La centrale Cellamare nuova pedina della Flv Cerignola che conferma anche la regista Puro

Nuovo movimento in entrata messo a segno dal ds Savino Belluna che porta a Cerignola la centrale, nata a Trani, Mariangela Cellamare. Classe 2000, ha mosso i primi passi nella pallavolo nella sua città di appartenenza per poi approdare a Corato, nella società Polis, dove prende parte al campionato under 16 fino alla titolarità in squadra nel campionato di serie C nella medesima compagine sino al campionato precedente. Una scommessa giovane e promettente agli ordini di coach Drago e della Flv. “Sono molto contenta e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura targata Flv. Sarà il mio primo campionato di B2, cosa che mi motiva tanto e in cui bisognerà puntare a fare sempre meglio, lavorando duramente con le mie nuove compagne, che non vedo l’ora di conoscere, e attraverso i consigli di mister Drago – dice la giocatrice tranese -. Sono convinta che ci aspetta una stagione impegnativa, che ci permetterà di crescere sotto ogni punto di vista e spero ci riservi tante soddisfazioni. Colgo l’occasione per ringraziare la mister Annagrazia Matera, che è stata la prima a credere in me e con la quale sono cresciuta, lo staff e tutta la Polis Corato. Ci vediamo al palazzetto!”.

La formazione rossogialloblu ha inoltre annunciato la seconda conferma tutta fatta in casa, che segue quella di Francesca Mansi. Resta nel reparto delle alzatrici Eleonora Puro (classe 2002), che anni fa ha mosso i primi passi tra le fila della Libera Virtus sino a debuttare da titolare in serie B1 con l’odierna Flv. Impossibile non notare il suo spirito di abnegazione e caparbietà in campo, misto anche al vero spirito associazionistico e di spogliatoio, fondamentale per la crescita personale e di squadra. “Sono molto contenta di essere stata nuovamente confermata per questa nuova stagione. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura con le nuove compagne di squadra, sono sicura che daremo il massimo. A presto!”, le parole della regista ofantina.