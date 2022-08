La Flv Cerignola mette a segno altre due rinforzi: Fracchiolla e Seggiotti

La Flv Cerignola ha ufficializzato il nuovo opposto, classe ‘92, Marilena Fracchiolla. Pugliese, precisamente di Molfetta, muove i primi passi nel mondo della pallavolo tra le fila della Pegaso partecipando ai campionati giovanili. Negli anni successivi, prende parte ai campionati nazionali di Serie B2 (Azzurra Volley) e Serie C (Asem Bari). Dopo una breve pausa lavorativa riprende con passione e abnegazione la sua crescita sportiva tornando sul parquet a difendere i colori della sua città, tra le fila della Dinamo. Nell’ultima stagione sportiva ritorna a Bari, titolare nelle fila del Primadonna. Si presenta così la nuova giocatrice: “Sono molto felice di approdare alla Flv, poter giocare per una piazza importante come quella di Cerignola è molto stimolante. Sono grata al coach Drago e alla società per la fiducia che hanno riposto in me e farò di tutto per dare sempre il massimo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura! Go Flv!“.

regia, affidandosi alle sapienti mani di Roberta Seggiotti. Classe ‘98, di Caserta, Roberta ha convinto sin da subito il ds Savino Belluna e coach Michele Drago, pronti ad affidarle la guida del sestetto. Una carriera sportiva alternata tra serie B1 (Scafati, Isernia, Castellana) e serie B2 (Palermo, Castellammare, Benevento). Spicca la sua propensione al lavoro, di squadra e non, la sua costanza e fermezza, caratteristiche precise per il suo importante ruolo. ”Sono super felice di aver spostato questo progetto con la Flv Cerignola, di cui tantissime giocatrici mi ha sempre parlato benissimo – dice la palleggiatrice -. Non vedo l’ora di dare il via a questo campionato così ostico e allo stesso tempo interessante e stimolante. Sono sicura che con il duro lavoro riusciremo a dire la nostra. In bocca al lupo a noi, vi aspetto al palazzetto. Forza Flv Cerignola”. La società rossogialloblu ha effettuato un colpo anche in. Classe ‘98, di Caserta, Roberta ha convinto sin da subito il ds Savino Belluna e coach Michele Drago, pronti ad affidarle la guida del sestetto. Una carriera sportiva alternata tra serie B1 () e serie B2 (). Spicca la sua propensione al lavoro, di squadra e non, la sua costanza e fermezza, caratteristiche precise per il suo importante ruolo. ”Sono, di cui tantissime giocatrici mi ha sempre parlato benissimo – dice la palleggiatrice -.. Sono sicura che con il duro lavoro riusciremo a dire la nostra. In bocca al lupo a noi, vi aspetto al palazzetto. Forza Flv Cerignola”.