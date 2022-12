L’Amministrazione regala biglietti per il Teatro: sold out per le date del 26/12 e 1° gennaio

Sono già andati sold out dopo poche ore i biglietti per gli spettacoli di cabaret che l’Amministrazione Comunale di Cerignola ha gratuitamente offerto alla cittadinanza nelle date del 26 dicembre 2022 e del 1° gennaio 2023. Ad esibirsi saranno il comico barese Uccio De Santis, nel giorno di Santo Stefano, e il comico napoletano Francesco Cicchella, il primo dell’anno, alle ore 20:00 presso il Teatro Mercadante. “Con il ‘Mercadante che ride’ -spiega il direttore artistico Savino Zaba- andiamo ad arricchire l’offerta di questa stagione teatrale. La risposta del pubblico è stata immediata: a poche ore dall’annuncio fatto sui social network le due date hanno registrato il tutto esaurito su Eventbrite.it.. Mark Twain diceva che l’uomo ha un’arma efficace, che è la risata: e al Mercadante avremo un arsenale di buonumore in due date gentilmente offerte dall’Amministrazione Comunale a tutti i cittadini di Cerignola”.

Inoltre, giovedì 29 dicembre, in Piazza Matteotti, ci sarà “Faber Nostrum-La buona novella di Fabrizio De Andrè” con Matteo Fioretti alla voce e chitarra, Alessandra Facchiano flauto traverso e Antonietta Pilloli al violoncello. “Quest’anno, per quanto riguarda gli appuntamenti natalizi, Cerignola sta dimostrando di poter competere con le grandi realtà pugliesi. Abbiamo deciso – rimarca il sindaco Francesco Bonito- di omaggiare i nostri concittadini con due spettacoli gratuiti di cabaret per guardare al futuro con maggiore spensieratezza e fiducia. Il nostro calendario di eventi prosegue, fuori e dentro il Mercadante, anche e soprattutto grazie all’impegno di centinaia di persone che fabbricano cultura, in tutte le sue forme, cercando di imprimere uno slancio positivo in questa città. I risultati raggiunti sino ad oggi ci inorgogliscono”.