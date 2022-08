L’attacco dell’Audace Cerignola si arricchisce con l’arrivo di Samuele Neglia

Altro colpo di sostanza per l’attacco dell’Audace Cerignola, che qualche minuto fa tramite un video pubblicato sui propri canali social, ha ufficializzato l’ingaggio di Samuele Neglia. Il calciatore, che proprio ieri ha compiuto 31 anni (è nato l’11 agosto 1991) vanta 311 presenze in carriera, svoltasi fra serie C e D. Cresciuto nel vivaio della Salernitana, dopo un campionato dilettantistico col Sapri, si trasferisce alla Paganese (C2 e C1) e poi al Melfi (C2), passando a seguire un triennio alla Viterbese in D conquistando la promozione in C. Una stagione al Siena, poi è protagonista nel 2018/19 della vittoria del campionato di serie D con il Bari (32 presenze e nove reti). Resta in biancorosso anche l’anno successivo, a gennaio 2020 si traferisce alla Fermana, con la quale nel 2020/21 vive la stagione più prolifica fra i professionisti, accumulando 34 gettoni e andando a segno dieci volte. Nello scorso campionato, la punta ha vestito la maglia della Reggiana, totalizzando cinque centri in 25 presenze.

Battuta la concorrenza di diversi altri club di Lega Pro (Mantova, Pro Vercelli, Triestina), il Cerignola si è assicurato un’ala sinistra scattante e di ottima tecnica grazie al suo fisico brevilineo, all’occorrenza impiegabile anche da trequartista. Il mercato della società del presidente Nicola Grieco si arricchisce di un altro nome di prestigio, ma non è ancora concluso: nel mirino del ds Di Toro altre operazioni che riguarderanno difesa e centrocampo, più magari un altro innesto in prima linea con un elemento che sia alternativo a Malcore.