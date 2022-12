L’Audace Cerignola a Latina nella penultima di andata per tornare subito a punti

Nel penultimo turno del girone d’andata (il 18° da calendario), l’Audace Cerignola domani è di scena a Latina, in un confronto fra due squadre collocate nella prima metà della classifica. I ragazzi di Michele Pazienza hanno visto interrotta la serie utile di sei gare con la sconfitta interna di domenica scorsa col Crotone: la vicecapolista si è portata l’intera posta con cinismo, mentre gli ofantini avrebbero meritato sicuramente qualcosa in più specie per quanto fatto vedere nella ripresa. In ogni caso, con i calabresi si è assistito ad una nuova prova di carattere e di qualità, come l’allenatore chiede ai suoi ragazzi, con un Cerignola che ha ormai pienamente assorbito la nuova realtà professionistica, dimostrando di potersela giocare con qualunque avversario. Nonostante una buona mole di opportunità prodotte, i gialloblu sono rimasti a secco di gol nelle ultime due uscite: la trasferta laziale sarà occasione per terminare l’astinenza e ripartire al contempo di slancio in vista degli altri due impegni prima della pausa natalizia. Si è vicini a tirare le somme di una prima metà di stagione assolutamente con il pollice alzato, certo è che incrementare il bottino regalerebbe ulteriore morale e riflessioni da operare poi in sede in mercato invernale.

Scontata la squalifica, torna a disposizione Capomaggio, elemento preziosissimo per l’ossatura dell’Audace: Pazienza potrebbe tornare a schierare il 3-5-2 contando proprio sull’eclettico argentino, formando il tandem offensivo Malcore-D’Andrea e con numerose opzioni da poter utilizzare a gara in corso quali Coccia, Neglia e D’Ausilio.

Il Latina occupa la decima piazza in classifica, con 21 punti totalizzati ed un bilancio di cinque vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. L’undici guidato dal confermato Di Donato non sta vivendo un periodo particolarmente propizio, dopo un avvio brillante e il quarto posto detenuto fino alla decima giornata: quattro soli punti raccolti negli ultimi otto turni, di recente due pari consecutivi a reti inviolate con Monopoli e Gelbison. I principali innesti estivi sono stati il centrocampista Bordin e l’attaccante Margiotta, mentre fra le conferme da tenere in considerazione il portiere Tonti, i difensori Esposito e Carissoni, Di Livio in mediana, Carletti e Rossetti in attacco. Il miglior marcatore è la punta classe ’98 Fabrizi (cinque centri), anche se i nerazzurri dovranno fare i conti con diverse assenze causa infortunio. Pontini avversario comunque sempre ostico da affrontare fra le mura amiche, la disposizione tattica dovrebbe essere il 3-5-2 esibito per la quasi totalità del cammino finora.

Un solo precedente storico nel Lazio fra Latina e Cerignola: risale al girone G del Campionato Nazionale Dilettanti 1995/96, il 14 gennaio 1996 finì 2-1 per i padroni di casa. Calcio d’inizio allo stadio “Domenico Francioni” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Scarpa, della sezione di Collegno.