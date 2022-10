L’Audace Cerignola a Pescara, in casa della terza forza del campionato

Altra affascinante e stimolante trasferta per l’Audace Cerignola, nella decima giornata del girone C di serie C: dall’Avellino al Pescara per concludere il trittico di impegni in una settimana. I ragazzi di Michele Pazienza nel turno infrasettimanale hanno pareggiato a reti inviolate con il Taranto, incassando molto meno di quanto prodotto, con la dea bendata a girare le spalle in occasione delle due traverse colpite e con il portiere jonico assoluto protagonista in due interventi. Nonostante il rammarico, i gialloblu si avvicinano alla prossima sfida con morale alto e una non indifferente fiducia: i due punti maturati in Irpinia e mercoledì sera hanno evidenziato una squadra disposta a non mollare anche a dispetto delle difficoltà nel primo caso, capace di costruire numerose occasioni da rete e di sottomettere l’avversario nel secondo. Anche in futuro servirà maggiore cinismo e spregiudicatezza in zona gol, nonostante questo il bilancio del primo quarto di torneo andato in archivio non può che essere positivo. Chissà che domani non si ripeta il copione visto in Campania quasi una settimana fa: Audace molto attenta davanti a Saracco e pronta a far male in ripartenza affidandosi ai suoi scattisti. Inoltre, non può essere solo Malcore a togliere le castagne dal fuoco: il bomber ha realizzato la metà delle reti ofantine, l’augurio è che tornino ad iscriversi nel tabellino marcatori anche i centrocampisti, favoriti da inserimenti fra le linee.

Il tecnico ha recuperato intanto Allegrini e anche Coccia è sulla via del completo recupero dall’infortunio muscolare: Pazienza deve fare ancora a meno di Gonnelli, probabilmente sceglierà di tornare al 4-3-3 per tenere i rivali sempre all’erta. L’entrata a partita in corso contro gli jonici di Neglia e Achik nel finale può essere indice di tale proposito, così come il ritorno di Bianco in mediana.

Il Pescara occupa la terza posizione con 20 punti ed un bilancio totale di sei vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta, al terzo turno per mano del Crotone. La società abruzzese ha scelto come allenatore Alberto Colombo, reduce dall’ottima stagione alla guida del Monopoli, affidandogli un organico indubbiamente di livello per la categoria. Gli arrivi maggiori in sede di mercato hanno interessato tutti i reparti: dal portiere ex Milan Plizzari, al difensore Brosco, dai centrocampisti Mora, Aloi e Crecco, agli attaccanti Cuppone e Lescano (quest’ultimo miglior marcatore con cinque centri). Fra le mura amiche però, i biancazzurri hanno totalizzato solo un terzo dei punti (7 su 20), ma a parte questo il 4-3-2-1 di Colombo e i già nove elementi diversi andati a segno raccontano di una squadra votata all’attacco mettendo in pratica un calcio assai propositivo. Ci saranno alcune defezioni nel Delfino: squalificati Brosco e Milani, infortunato De Martino; Cuppone dovrebbe agire in avanti, supportato da Lescano e Kolaj.

Nessun precedente storico fra Audace Cerignola e Pescara: calcio d’inizio allo stadio “Adriatico-Cornacchia” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Emmanuele, della sezione di Pisa.