M5S Cerignola: «risultato strepitoso, ci danno per morti invece…»

«Un risultato strepitoso, che non ha bisogno di ulteriori commenti, prima forza politica in Puglia, Capitanata e Cerignola. Ad ogni tornata elettorale ci danno per morti e fuori Parlamento invece siamo ancora l’unica forza politica seria e vicina a tutti i bisogni dei cittadini». Così il portavoce del Movimento 5 Stelle di Cerignola, l’avvocato Vincenzo Sforza, commenta il risultato elettorale in città alle elezioni dello scorso 25 settembre.

«Il risultato a Cerignola ci conforta molto e ci rende davvero orgogliosi con oltre il 33% di consensi che ci pone come prima forza politica della città. Per questa ragione ringrazio tutti i cittadini che ci hanno sostenuto, in particolare il gruppo di attivisti di Cerignola che si sono spesi con impegno e passione in questa breve ma intensa campagna elettorale. Un’enorme soddisfazione per l’elezione dei nostri portavoce Marco Pellegrini, Carla Giuliano e Gisella Naturale: siamo sicuri che ci rappresenteranno al meglio e che faranno un ottima opposizione» chiosa il consigliere.