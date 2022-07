Mercoledì 20 luglio “Alla prime luci della sera” nel quartiere Cittadella

“Alle prime luci della sera” è l’evento promosso dalla Cooperativa Sociale Altereco in collaborazione con Open Planet srls in programma il 20 luglio alle ore 20 presso il quartiere Cittadella (Case Ridolfi)-in via Xxv aprile a Cerignola. L’evento artistico-musicale patrocinato dal comune di Cerignola rientra nel cartello estivo Cerisummer che tra musica live, dj-set e mostre d’arte sarà l’occasione per presentare i progetti di turismo sostenibile: con il “b&b accessibile Ridolfi”, rivolto a persone diversamente abili; e il B&B presente a Terra Aut, bene confiscato alla mafia, per un turismo lento e responsabile. Nella serata sarà l’arte in viaggio il tema centrale e si esibiranno: Into the wild-tribute in un live di avventure raccontate, a seguire il dj-set a cura del Collettivo Rumori di Fondo. Mostra all’interno del B&b di quadri realizzati dall’artista Antonio Bruno con le installazioni di arte-natura prodotte da Verderamina Lab con il Consorzio di utilità sociale. Evento gratuito.