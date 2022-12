Natale all’Assunta: fede, tradizione e cultura in via Mascagni a Cerignola

In Via Mascagni, una delle strade più belle, reputata da sempre “il salotto buono della città”, dove riecheggiano ancora le note della celebre “Cavalleria Rusticana”, la Parrocchia e l’Arciconfraternita Maria SS. Assunta, nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 dicembre daranno vita alla Ia Edizione del Mercatino di Natale. Un programma ricco e variegato che coinvolgerà tutte le componenti del quartiere e vedrà l’alternarsi del suono delle zampogne e delle ciaramelle, di laboratori didattici di arte con gli allievi dell’Istituto “Spirito Santo”, di spettacoli circensi, dei mangiafuoco, di acrobati, del concerto del rinomato “Coro Parrocchiale”, della musica dal vivo e molto altro ancora, per la gioia di grandi e di bambini. Uno dei momenti clou sarà l’inaugurazione del presepe dell’Assunta: quando si parla di Natale non si può non parlare di quello che è probabilmente il più antico e il più visitato della città da circa un secolo. Infine, nella splendida cornice della Chiesa Parrocchiale, il giorno 28 dicembre si svolgerà il consueto e atteso Concerto di Natale. Sarà un Natale diverso rispetto a quello degli ultimi anni, dove ci auguriamo si possa respirare un’aria di fede, di tradizione e di cultura…