Netti (Fdi): «In via San Leonardo troppa violenza e scarsa igiene, è intollerabile»

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Nicola Netti, ha depositato un’interrogazione su Via San Leonardo. L’obiettivo è accendere i riflettori sul Corso Vecchio, dove alcuni residenti rumeni, spesso ubriachi, si affrontano a colpi di bottiglie spaccate, costringendo alla paura gli altri abitanti della strada, che si barricano in casa. Intollerabile che ciò avvenga nel completo silenzio delle istituzioni. «Ho chiesto al sindaco ed all’assessore alla Sicurezza –spiega il consigliere meloniano Netti – di conoscere quali siano i provvedimenti che questa amministrazione intende adottare sulla questione esposta». In particolare, Netti chiede risposte circostanziate ed incisive su interventi che possano assicurare sicurezza e tutela della incolumità fisica dei residenti, senza dimenticare «le condizioni igienico sanitarie di alcune abitazioni» che vanno tenute sotto controllo. «Quello che è accaduto sin qui è inaccettabile e va evitato – conclude il consigliere Netti –: abbiamo il dovere di prevenire danni gravi e irreparabili, nell’interesse di chi non chiede altro che vivere in condizioni dignitose in in quella strada».