Nuova stretta sui rifiuti: Polizia Locale e Tekra sugli abbandoni e mancati mastelli

Nuova stretta sull’abbandono dei rifiuti in strada da parte dei cittadini: non solo per quanto riguarda gli sversamenti illeciti, ma anche per quanto riguarda il mancato utilizzo di mastelli, che comporta – nelle ore serali- la trasformazione della città in una vera e propria selva di buste e rifiuti. Ad annunciarlo, tramite i social network, è il sindaco Francesco Bonito. “Pagavamo a SIA srl i soldi per effettuare una raccolta differenziata mai partita, ora invece siamo oltre il 70%. I problemi permangono, non lo nascondiamo, soprattutto a causa di chi abbandona i rifiuti perché non sa o non vuole differenziare: per questo – rimarca il sindaco- gli assessori Mario Liscio e Teresa Cicolella, di concerto con Tekra, hanno avviato nuovi controlli con la Polizia Locale per punire non solo chi sversa illecitamente, ma anche chi differenzia male, non differenzia affatto o non utilizza i mastelli”. “Cerignola è di tutti e dobbiamo rispettarla”, conclude Bonito.