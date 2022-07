Pallavolo Cerignola: conferma per capitan Altomonte, la laterale Matrullo primo acquisto

Prima riconferma in seno al roster della Pallavolo Cerignola in occasione della stagione 2022-2023. Si tratta del capitano, la palleggiatrice Margaret Altomonte, che nella scorsa stagione ha, insieme a tutto il gruppo, riportato il sodalizio fucsia in Serie B2 dopo quattro anni. “Ho accettato subito e sempre con grande entusiasmo la proposta di rinnovo da parte della società –dichiara la regista fucsia-, voglio continuare a dare il massimo di me e a scrivere la storia con questa maglia. Pronta per un’altra, entusiasmante stagione”.

Il sodalizio fucsia ha messo a segno anche il primo acquisto, con la firma della giocatrice Federica Matrullo. La schiacciatrice, nativa di Caserta il 19 dicembre del 1994, ma da sempre residente in quel di Formia (LT), è il primo volto nuovo dopo le riconferme di mister Valentino, di capitan Margaret Altomonte e il ritorno in fucsia come secondo allenatore di Davide Castellaneta. Nelle ultime tre stagioni, la neo pantera ha vestito le casacche di Castellana Grotte (B1) e San Salvatore Telesino (B2 e promozione in B1). Dopo l’ultima stagione nella terza categoria nazionale, la forte giocatrice ha scelto il progetto ambizioso della Pallavolo Cerignola. “La chiamata di Cerignola è stata una sorpresa. Sono molto contenta di iniziare la mia nuova avventura –dichiara la Matrullo-, in questa società che mi ha fortemente voluta e che mi incuriosiva già da tempo. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, l’allenatore e tutto lo staff. E ovviamente il pubblico, che ricordo essere molto presente e caloroso. Sono sicura che insieme raggiungeremo grandi traguardi”.