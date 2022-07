Pallavolo Cerignola: non si muove Novia, ingaggiata la centrale Piarulli

La Pallavolo Cerignola riconferma un’altra protagonista della cavalcata vincente di questa stagione. Si tratta di Ilenia Novia, opposto classe 1998, e colonna portante del gruppo fucsia che ha riportato il sodalizio fucsia in B2 dopo quattro anni. “A Cerignola mi sento come se fossi a casa, non ho esitato un secondo ad accettare la proposta della società. Adesso dovremo proseguire sulla stessa linea d’onda intrapresa nella scorsa stagione, la B2 è un campionato tosto ma noi possiamo dire la nostra”.

La società ofantina inoltre comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Antonella Piarulli. La centrale, classe 1993 e nativa di Corato, è il secondo nuovo arrivo dopo l’annuncio della schiacciatrice Federica Matrullo. Nelle ultime annate, la giocatrice coratina ha indossato le casacche di Alba Volley (B2), Isernia (B1) e Castellaneta (B2). “Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura a Cerignola -dichiara Piarulli-, e contentissima di tornare a giocare a casa, in Puglia, dopo qualche anno fuori che mi ha arricchito di tanta esperienza non solo dal punto di vista sportivo. La Pallavolo Cerignola è una realtà solida nel territorio ed è riuscita sin da subito a trasmettermi entusiasmo e voglia di lavorare bene. Non vedo l’ora di cominciare, lavorando sodo e dando il massimo in palestra, senza dimenticare mai il sostegno e il calore dei tifosi della città di Cerignola! A presto”.