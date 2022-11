Prevista crescita di 9 miliardi di dollari entro il 2026 per il mercato delle slot machine

Secondo le nuove stime previsionali, vi sarà un rialzo del mercato delle slot machine a livello globale. Lo studio prevede una crescita di oltre 9 miliardi di dollari nel quadriennio 2022-2026, con un tasso composto di crescita annuo superiore al 12%. L’analisi, di ben 120 pagine, è stata svolta da Reportlinker, un’importante azienda specializzata nelle ricerche di mercato con sede negli USA. Tale rapporto è stato stilato tenendo conto di vari fattori tra cui dimensioni del mercato, tendenze, analisi dei fornitori, considerando sia i prodotti digitali (slot machine online) che meccanici (le macchinette slot), per un panorama geografico ampio che include Europa, Americhe, APAC, Medio Oriente e Africa.

Crescono soprattutto le slot online

Se per le slot machine il mercato è in crescita a livello globale, questo lo si deve soprattutto alle slot machine online. Questo è ciò che si comprende incrociando i dati del report internazionale poc’anzi menzionato, con i dati dell’erario che per il primo semestre 2022 ha contabilizzato una raccolta complessiva in crescita per i casinò online anche rispetto al secondo semestre 2021. Si parla di 28 miliardi di euro contro i 25 miliardi del semestre precedente: numeri importanti che certificano il grande interesse degli italiani per il gioco a distanza.

Da dove nasce questo interesse?

Se questi dati fossero stati pubblicati nel pieno del lockdown in Italia, non avrebbero destato troppo stupore poiché tanta gente e soprattutto la quasi totalità dei giocatori avrebbe potuto giocare solo online. Invece, questi dati riguardano un periodo di totale apertura (secondo semestre 2021 e primo semestre 2022), e quindi il fattore lockdown non è assolutamente da considerare. Ma allora, cosa spinge tanti italiani a preferire sempre più il gioco online e le slot machine online? E perché se si parla di casinò online si parla soprattutto di slot machine online? La prima domanda trova risposta nella sempre maggiore qualità e varietà che i giocatori possono riscontrare nei prodotti online, grazie al grande lavoro dei provider (i fornitori dei giochi) che impegnano grandi squadre di sviluppatori grafici, audio e addirittura “scrittori” per creare la trama delle slot offerte. Per dare un esempio basta dare un’occhiata a http://www.casinoitaliani.it/slot/football-carnival che è solo uno dei tanti esempi di come possano variare le tematiche dei giochi e nello specifico anche in determinate occasioni come in prossimità dei mondiali di calcio. A tutto ciò c’è da aggiungere la comodità di giocare online in totale privacy, con gli standard di qualità e sicurezza garantiti dai casinò online regolamentati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Alla seconda domanda si può rispondere dicendo che oggi quando si parla di casinò online si parla soprattutto di slot online. Questo lo dicono sia le statistiche interne ai casinò, sia la stragrande maggioranza di prodotti offerti per tale specifica tipologia di gioco.

Una crescita inevitabile

Considerando che casinò online è quasi sinonimo di slot online (nonostante comprenda anche altri giochi come roulette, blackjack, poker ecc.) e che i produttori di slot continuino incessantemente a sfruttare le nuove tecnologie in fatto di grafica e intrattenimento, è difficile pensare che la tendenza in crescita possa invertirsi. La questione è abbastanza semplice: la qualità ripaga sempre. I provider di giochi l’hanno capito e gli operatori (i casinò) stanno di fatto finanziando questo grande progetto in crescita, offrendo agli stessi provider la possibilità di potenziare ulteriormente le proprie tecnologie e offrire prodotti sempre più qualitativamente interessanti.