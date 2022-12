Ratti in pieno centro. Avvistamenti a più riprese

Avvistato (e fotografato) un ratto in pieno centro. Non è la prima segnalazione giunta a questo giornale, ma è quella corredata dalla miglior foto. Nell’immagine di vede il roditore che staziona su una cassetta di derivazione elettrica all’interno di un garage condominiale sotterraneo aperto. Siamo a 100 metri dal comune di Cerignola.

I muridi avvistati sono diversi: nei pressi del sottopasso di piazza della Repubblica, in zona Sant’Antonio e nella Villa comunale. Forse anche a seguito delle piogge dei giorni scorsi, i ratti sono ritornati a scorrazzare per le strade della città. Anche in via San Leonardo, lo scorso venerdì, alcuni residenti ne hanno segnalato la presenza. Idem dicasi per la zona Macello (via San Severo).

Si tende a considerare la presenza di questi animali come la conseguenza della scarsa pulizia. Ma non è proprio così. I ratti infatti tendono a vivere ovunque sia per loro disponibile del cibo. Unico viatico a questo problema è la derattizzazione.