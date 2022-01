Servizio Civile, scadenza prorogata al 10 febbraio: opportunità per 12 volontari nel consorzio Oltre

E’ stata prorogata al 10 febbraio la scadenza per le presentazione delle domande da parte dei giovani che desiderano impegnarsi nel Servizio Civile Universale. E sono 12 i posti disponibili per i giovani volontari che saranno accolti nel consorzio di cooperative sociali Oltre, grazie ai due progetti presentati a valere sul bando emanato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che vedono il Comune di Cerignola in qualità di ente titolare. Un’importante opportunità di crescita e di formazione per i ragazzi tra i 18 ed i 28 anni di età che potranno quindi misurarsi in vari ambiti in cui opera la rete di imprese, in particolare nel settore dell’educazione e della cultura. A beneficiare del supporto dei 12 volontari dello SCU saranno le cooperative sociale Medtraining e Frequenze, nelle quali saranno distribuiti i giovani che saranno selezionati attraverso i bandi di partecipazione scaricabili sul sito www.comune.cerignola.fg.it o a questo link https://bit.ly/3f5soOp in cui sono indicati tutti i requisiti necessari. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande vanno presentate entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2022.

Il progetto “Una scelta consapevole” (n. 6 posti) vedrà i giovani volontari impegnati nella sede di Medtraining di Foggia in attività che puntano a favorire, ad un pubblico di giovani e meno giovani a rischio di futuro, l’ingresso nel mercato del lavoro, attraverso lo sportello di consulenza e il processo di orientamento al lavoro quale strumento conoscitivo che può permettere loro di mettere in campo delle azioni correttive per superare difficoltà di inserimento socio lavorativo, ponendosi in maniera critica e attiva rispetto alle scelte da intraprendere. “L’arte di ‘sentire’ l’arte” (n. 6 posti), invece, mira alla tutela delle emergenze culturali ed artistiche attraverso il coinvolgimento dei volontari nella promozione di un sistema integrato di azioni ed attività riguardanti la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Complesso Monumentale di Torre Alemanna, sito a Borgo Libertà, vicino Cerignola. Per info: www.comune.cerignola.fg.it