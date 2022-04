Ultima in B1 per l’Ares Flv, debutta nei playoff la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

Ultimo impegno della stagione per una, partenza del cammino playoff per l’altra: è quanto attende le due formazioni di volley femminile di Cerignola, impegnate entrambe in trasferta. Nel girone F di serie B1, l’Ares Flv conclude il suo torneo presentandosi domani (ore 18) in casa della Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva, per dare l’arrivederci alla terza serie nazionale. Domani, nel recupero del 15° turno, le ragazze allenate da Sarcinella e Leone cercheranno di strappare una buona prestazione sul campo delle siciliane, già sicure del terzo posto definitivo in classifica. Reduci da tre sconfitte consecutive (due con San Salvatore Telesino e l’ultima in casa con Arzano), le rossogialloblu proveranno ad insidiare la forte squadra messinese, anche se le attenzioni ormai sono rivolte ai progetti per il prossimo futuro.

Debutta nella fase playoff della serie C la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, attesa domenica (ore 18) dal Trepuzzi Volley. Il sestetto guidato da Michele Valentino ha riposato nella prima giornata del girone 4, in cui Nardò ha superato nettamente le prossime avversarie. Al turno successivo, che in due finali metterà in palio altrettanti posti per la B2, accederà la prima classificata del triangolare che vedrà sfide di andata e ritorno. Le fucsia hanno completato con autorità la parte conclusiva della regular season e, forti di una serie aperta di sei vittorie consecutive, puntano ad iniziare al meglio il nuovo segmento stagionale. Le salentine invece, giunte terze nel girone C, sono già ad un bivio e col fattore campo a favore cercheranno di fare lo sgambetto alle ofantine. Compattezza e determinazione esibite nelle ultime uscite inducono all’ottimismo per la Pallavolo Cerignola, che vuole confermare lo stato di forma detenuto prima della breve pausa.