Umberto Saracco è il nuovo portiere dell’Audace Cerignola

L’Audace Cerignola comunica il tesseramento del portiere Umberto Saracco, classe 1994, proveniente dalla Fidelis Andria. Saracco vanta un curriculum di tutto rispetto nel calcio professionistico italiano: muove i primi passi calcistici nel Torino Primavera, per poi approdare nella stagione 2014/2015 in serie C al Cosenza. Qui, in quattro anni, totalizza 31 presenze, risultando determinante, nella stagione 2017/2018, per la promozione in serie B. Una cavalcata impressionante, con Saracco a difesa della porta silana, conclusasi con l’ottenimento del quinto posto in classifica e la vittoria della finale play-off, allo stadio “Adriatico” di Pescara, contro il Siena (1-3). Giunto nel campionato cadetto decide di restare a Cosenza, collezionando 22 presenze, nelle successive tre stagioni. Nel passato campionato di serie B totalizza 3 presenze, prima di passare alla Fidelis Andria a gennaio (16 presenze) dove contribuisce notevolmente alla salvezza degli azzurri, vincendo i play-out contro la Paganese.

Nei giorni scorsi, oltre alla conferma di Fares, era stato tesserato anche Salvatore Trezza, classe 2002, per completare il reparto dei portieri. Trezza è arrivato nel Tavoliere a gennaio scorso dalla Fermana ed ha contribuito alla vittoria nel girone H di serie D totalizzando 10 presenze.