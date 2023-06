62° Concorso nazionale Pramaggiore (Ve): tre medaglie d’oro per i vini pugliesi Mandwinery

Bottino pieno per l’azienda pugliese Mandwinery al 62° Concorso Nazionale “PRAMAGGIORE 2023” dei vini D.O.C.G., D.O.C., I.G.T., che ha visto letteralmente trionfare le etichette dell’azienda cerignolana. Sono state, infatti, ben tre le etichette premiate con la medaglia d’oro nella città lagunare. Premiato Bisciù, rosato da Nero di Troia IGP 2022, Mantajo, rosato da uve Negroamaro IGP 2022 e Maarì vino bianco da uve Chardonnay Puglia IGP 2022.

Il “PRAMAGGIORE” è il concorso più longevo a livello italiano; da 62 anni sulla scena, la kermesse si è svolta ogni anno apprezzando e facendo apprezzare le migliori produzioni italiane. Altro carattere, non secondario, è la presenza di soli enologi nelle commissioni di degustazione, a garanzia di un giudizio di alta competenza.

I premi, per la Mandwinery, sono stati conferiti a Vito Manduano e Giuseppe Colopi, in rappresentanza dell’azienda pugliese, dal Presidente Luciano Moretto. La premiazione si è svolta nella suggestiva cornice del Teatro “LA FENICE” di Venezia lo scorso 3 Giugno 2023. Ulteriore annotazione, a seguito delle tre medaglie d’oro, i complimenti pubblici per la Mandwinery dal sindaco di Pramaggiore, Fausto Pivetta.

«Siamo felici per questa premiazione e orgogliosi di rappresentare la Puglia ad un concorso così prestigioso – ha detto Vito Manduano, founder della Mandwinery -. Crediamo da sempre in quello che facciamo e ci mettiamo tanto impegno e dedizione. Questi riconoscimenti, le tante attestazioni di stima, che quotidianamente riceviamo, sono la dimostrazione tangibile che stiamo lavorando al meglio per raccontare un territorio naturalmente vocato a produzioni di eccellenza. Ringrazio, dunque, gli organizzatori, gli enologi delle commissioni di degustazione e coloro che hanno reso possibile questo evento, al quale siamo felici di aver partecipato». «Siamo onorati di vedere premiato il nostro lavoro – ha aggiunto l’enologo della Mandwinery, Giuseppe Colopi -. Essere qui, insieme a tante realtà importanti del settore enologico italiano, ci inorgoglisce e dà lustro al nostro territorio».

