“Anch’io sono la Protezione Civile”: al via il campo scuola di Cerignola

L’Associazione Protezione Civile Città di Cerignola partecipa alla tredicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, in programma dal 10 al 14 luglio a Cerignola, presso la loro sede sita in Viale Maria SS. Ausiliatrice 77. In un percorso di quasi una settimana che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema di protezione civile, i rischi presenti sul territorio italiano, con un focus particolare sui rischi del nostro territorio comunale e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità.

«Questo progetto punta ad avvicinare i più giovani al mondo della Protezione Civile, la quale oggi è sempre più presente nella quotidianità di ognuno di noi e si rapporta costantemente con le nuove sfide globali e tecnologiche. Questa iniziativa mira ad accrescere nei ragazzi la conoscenza e la consapevolezza dei rischi che potrebbero incontrare nel loro percorso di vita. Impareranno che bastano piccoli accorgimenti, per ridurre fin da subito l’esposizione al rischio conseguente ad un evento calamitoso naturale o causato dall’uomo. Purtroppo in questi anni tanti sono gli esempi di tragedie seguite dalla non conoscenza sul come agire in sicurezza in queste specifiche e particolari situazioni; per questo riteniamo fondamentale operare sulla divulgazione delle buone norme di autoprotezione. Con questa iniziativa, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, scopriremo insieme i rischi del nostro territorio, il piano comunale di protezione civile e conosceremo le altre strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile che ci accompagneranno in questo nuovo percorso educativo». E’ quanto afferma Carmine Bufano, responsabile del campo scuola di Cerignola, all’unisono con gli obiettivi associativi promossi dal Presidente Alessandro Landriscina e dal Consiglio Direttivo, che possono essere così sintetizzati: “Protezione Civile: la sicurezza del domani nelle mani dei giovani di oggi!”.

Informazioni di contatto

Alessandro Landriscina (Presidente Associazione)-Carmine Bufano (Responsabile del Campo)

info@protezionecivilecerignolafg.it – 345-9380414.